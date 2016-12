Shpallje publike per Banim Social

Ju lutem që ta lexoni me kujdes shpalljen e cila iu drejtohet kërkuesve (aplikant-ve) për banim social para se të kompletoni formularët e aplikimit, ashtu që të siguroheni që ju keni plotësuar formularin e aplikimit në përputhshmëri me të gjitha kërkesat dhe dokumentet që duhet bashkangjitur.

Komuna e Gjakovës, bazuar në nenin 14 paragrafi 14.1 të Ligjit nr.03/L-040 Për Vetqeverisje Lokale, nenin 3 paragrafi 1 të Ligjit nr.03/L-164 Për Financimin e Programeve te Veçanta të Banimit, dhe nenin 4 paragrafi 1 dhe 2 të Udhëzimit Adminstrativ nr. 23/2010 Për Procedurat e Shpalljes së Programeve të Veçanta të Banimit, bënë këtë:

SH P A LL J E P U B L I K E

1.Për Program të veçantë të banimit për Familjet në kushte të rënda sociale dhe ekonomike, që nuk janë në gjendje ekonomike t’i përballojnë ofertat e tregut të lirë të banesave, e të cilët e kanë të pa zgjidhur çështjen e banimit.

2. Kategoritë e familjeve që mund të përfitojnë nga ky program i veçantë i banimit :

1) Që nuk kanë banesë apo shtëpi në pronësi individuale;

2) Që kanë mbetur pa banesë-shtëpi, si rezultat i dëmtimit të shtëpive gjatë luftës së fundit në Kosovë;

3) Që posedojnë sipërfaqe banimi nën normat e banimit, të përcaktuara për atë kategori socale dhe ekonomike.

Mbështetur në nenin 5 paragrafi 1 të Udhëzimit Administrativ Nr. 21/2010 për përcaktimin e radhës së përparësisë për kategorinë e familjeve që mund të përfitojnë nga programet e veçanta të banimit, kriteret bazë për përckatimin e radhës së përparësisë së familjeve përfituesve janë :

1) Statuti i Banimit;

2) Lartësia e të ardhurave;

3) Gjendja shëndetësore;

4) Invaliditeti ;

5) Strukura e familjes.

Struktura e familjes përbën kriter përparësie shtesë :

Familje dëshmori;

Familje e kryesuar nga një prind/prindi vetëushqyes;

Familje në përkujdesje të fëmijëve jetim.

Mbështetur nënenin 5 paragrafi 2 të Udhëzimit Administrativ Nr. 21/2010 për përcaktimin e radhës së përparësisë për kategorinë e familjeve që mund të përfitojnë nga programet e veçanta të banimit:

Për të përfituar nga programi i veçantë i banimit familjet duhet të jenë shtetas të Republikës së Kosovës, banorë të përhershëm të Komunës së Gjakovës.

3.Numri i njësive/banesave në dispozicion për këtë program të veçantë të banimit është 48 (dyzet e tetë), objekti banesor Blloku I dhe II, Gjakovë, të cilat jepen me qira joprofitabile, për kategorin e familjeve si në pikën 1 të kësaj shpallje publike.

4.Aplikuesit, aplikacionin ne forme standarte mund ta tërheqin pa pagesë në Qendrën për Informim, në Komunën e Gjakovës, çdo ditë punë nga ora 08:30 deri në ora 15:30.

5.Cdo ditë pune në Qendrën për Informim, Komuna Gjakovë, pranohet pa pagesë kërkesa/aplikacioni i plotësuara. Aplikuesi me ndihmen e zyrtarit të Qendres Informative kërkesën e dorëzon në Zyre te Pranimit për protokol, ku formës së kërkesës/aplikacionit standat për të përfituar nga ky program i banimit social duhet të i bashkëngjite edhe dokumentet e listuara si vijon:

Kriteri baze:

Statusi i Banimit

1) Leternjoftimi i Republikës së Kosovës- (Dorëzohet në verzionin e fotokopjuar për të gjithë antarët e familjes mbi moshën 16 vjeçe);

2) Famlijet të cilat jetojnë në objekte të rrezikshme ose të pa përshtatshme për banim (Dëshmi: Vërtetimi nga organi pergjegjës komunal);

3) Familjet të cilat jetojnë në objekte nën normën minimale të banimit( Dëshmi:Vërtetimi nga ogani përgjegjës komunal);

4) Familje që jeton me qira ( Dëshmi: Kontrat e qirasë e vërtetuar nga Noteri)

5) Familjet që nuk kanë pasuri të palujtshme,/shtëpi apo banesë ( Dëshmi:Vërtetimi )

Lartësia e të ardhurave

6) Vërtetimi se familja është shfrytëzuse e ndihmës sociale- (Dorëzohet në verzionin e fotokopjuar)

7) Vërtetim nga Enti për Punësimi për të gjithë antarët të paraqitur kërkues pune, e të cilët nuk janë të punësuar; (Vërtetimi nxjerret në Qendrën për Punësim)

8) Për çdo antarë të familjes i cili është në marrdhënie pune në Organet shtetrore apo Private Vërtetim nga punëdhënësi, ku përcaktohet paga neto dhe pozita e punës;

9) Vërtetimi nga Minstria e Tregtisë dhe Industrisë që kërkuesi apo antarët e familjës nuk ushtrojn aktivitet tregtar; (Vërtetimi nxjerret në Drejtorinë e Zhvillimit Ekonomik, Gjakovë, Zyra e Biznesit nr.3 ose 60 )

10) Vërtetimi për lartësin e tatimit në pronë të aplikuesit dhe antareve te familjes 18 vjeçe e më lartë duke perfshir edhe informacione të prinderve te vdekur apo kujdestareve;(Vërtetimi nxjerret në Drejtorinë për Buxhet dhe Financa,Gjakovë, kati I)

11) Vertetimi nga organi pergjegjes per deklarimin e te ardhurave per personat ne pension (Dorezohet: Ne verzion Origjinal)

12) Certfikata per pasuri te palujtshme/toke të aplikuesit dhe anëtareve te familjes nga 18 vjeçe e më të vjetër duke potencuar informata edhe për prinder te vdekur ose kujdestarëve; (Vërtetimi detaj nxjerret në Drejtorin për Gjeodezi, Kadaster dhe Pronë, Gjakovë)

13) Vertetim nga Administata Tatimore e Republikes se Kosoves për aplikuesin dhe antaret e familjes nga 18 vjeçe e tutje, duke potencuar edhe informaione per prinder te vdekur ose kujdestarëve;

14) Provë mbi pasqyren financiare te llogarise bankare per ekomonizim per aplikuesin dhe pjestaret e punesuar ne familje per periudhen e fundit 1(një) vjeqare;

15) Vendimet e pensioneve te personave me aftesi te kufizuar te leshuar nga Ministria per pune dhe mireqenie sociale per pjestaret e familjes;

Gjendja Shendetsore

16) Vertetim nga mjeku specialist apo komisioni i mjekeve për Familjet me semundje te renda kronike e me probleme te perhershme shendetsore, me persona te semure me semundje kronike si: semundje malinje, semundje te renda te gjakut, diabeti si tek rastet e renda me insuline, dializa, alergjite e ndryshme te renda, turbekuloze, skleroze, epiepsi dhe semundje tera te renda te zemres dhe neurozat, për aplikuesit apo antarët tjere te familjes ;

17) Certifikata e mjekut per aftesi te kufizuar per aplikuesin apo pjestaret e familjes;

Invaliditeti

18) Provë apo vertetim mbi shkallen e invaliditetit sipas kushteve te perckatuara me udhezimin administrativ nr.21/2010 per perckatimin e radhes se perparesise;

Struktura e familjes dhe kriteret shtesë

19) Deklarata e bashkesise familjare; (Cerifikata nxjerret ne Sektorin e Gjendjes Civile, Drejtoria për punë të përgjithhshme Administrative, Gjakovë)

20) Ekstrakt i lindjes për aplikuesin; (Cerifikata nxjerret ne Sektorin e Gjendjes Civile, Drejtoria për punë të përgjithhshme Administrative, Gjakovë)

21) Certifikate e lindjes per te gjithe pjestaret e familjes; (Cerifikata nxjerret ne Sektorin e Gjendjes Civile, Drejtoria për punë të përgjithhshme Administrative, Gjakovë)

22) Vertetim mbi vendbanim te perhershem;(Cerifikata nxjerret ne Sektorin e Gjendjes Civile, Drejtoria për punë të përgjithhshme Administrative, Gjakovë)

23) Certifikata e kurorzimit per perosnat e martuar me familje, per bashkeshkortin/en e parashtruesit te kerkeses-aplikuesit, poqëse personi eshte i perfshirë në kërkesë;

24) Certifikaten e shkurorzimit per çiftet e divorcuara te cilet kane nje apo me shume femije ne perkujdesje prindrore (Te dorezohet ne origjinal apo i vertetuar tek noteri Vendim Gjyqesore per perkujdjese prindrore të femijëve)

25) Per femijet nga mosha 6-18 vjeç dhe 18-25 vjeç që vijon shkollimin te dorezohet Vertetim nga shkolla;

26) Vërtetim që bashkëshorti është vrar gjatë luftë (Vërtetimi nxjerret në Drejtroinë për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale, Gjakovë)

27) Vërtetim lidhur me statutin e faailjes së dëshmorit

28) Vertetim qe personi nuk ka perfituar nga programi per rindertm, (Veretimi nxjerret në Drejtorin për Zhvillim Ekonomik, Gjakovë)

29) Familja qe ka ne perkujdesje femije/te jetim nga Qendra per Pune Sociale, Gjakove te deshmon me Vendim perkates )

Dokumentet e lart cituara duhet te jene te vlefshme sipas afate te percaktuara ligjore dhe nuk lejohen te jenë më ë vjetra se 6 muaj nga dita e leshimit;

Nese ekziston nevoje per qatesi shtese do te kerkohen edhe dokumente shtese

6.Afati për paraqitje të kërkesës është 30 (tridhjetë) ditë nga dita e shpalljes publike, dhe atë duke filluar prej datë 02.11.2016 deri me datë 01.12.2016.

7.Komisioni Vlerësues bënë vlersimin me pikë sipas kritereve të përcaktuara me Udhëzim Adminstrativ. I njëjti realizon shqyrtimin e kushteve të banimit dhe të dhënave të aplikuesve brenda 30 (tridhjetë) ditëve. Po ashtu brenda 30 (tridhjetë) ditëve pasuese realizon verifikim e atyre të dhënave në terren.

8.Kohëzgjatja e përfitimt nga programi i veçantë për banimit është 3 (tre) vite, me periudhë 1 (një) vjeçare të rivlersimit nga organi kompetent komunal.

9. Lista e familjeve të renditura sipas pikëve të fituara nga vlerësimi i Komisioni do të publikohet nga Komuna në tabelen e shpalljeve. Ndërsa, publikimi i të dhënave mbi procesin e përzgjedhjes para publikimit të listës së familjeve të përzgjedhura është i ndaluar.

10.Kundër Vendimit të Komisionit vlerësues, pala e pa kënaqur mund të parashtrojë ankesë me shkrim brenda 30 (tridhjetë) ditësh, në Minsitrinë e Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinorë, nga dita e pranimit të Vendimit.

Vëmendje: Komuna Gjakovë po ashtu njëherit njofton edhe të gjithë shfrytëzuesit aktual të njësive banesore në objekit banesor Blloku I dhe II që të paraqesin kërkesë për aplikim për këtë program të veçantë të banimit. Mos paraqitja e kërkesës së bashku me dokumentcionet e sipër cituara nënkupton që të njëjtit heqin dorë nga shfyrtëzimi i njësive përkatëse banesore/banesave.

Aplikacionet e dorëzuara të pa kompletuara, jashtë afatit kohor dhe të pa plotësuara me të dhënat e kërkuara, nuk do të pranohet nga Komisioni Vlerësues, meqërast të njëjtat do të konsiderohen të pavlefshme.

Humb e drejta për t’u kualifikuar si përfitues i këtij programi të veçantë të banimit në rastet kur aplikuesi dorëzon dokumente të falsifikuar, apo jep deklaratë të rrejshme.