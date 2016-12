Themelimi i shoqatës Camëria

Pas shumë qyteteve të Kosovës, shoqata “Camëria” ka themeluar degën e saj edhe në Gjakovë.

Shoqata “Camëria” që nga sot do të funksionojë edhe në qytetin e Gjakovës. Themelimi i kësaj dege të re, u bë me një ceremoni solemne dhe në praninë e historianëve dhe shumë njohësve të cështjes came. Mustafë Haziri, sekretar i kësaj shoqate ka treguar për ideologjinë dhe veprimtarinë që ata do të ushtrojnë tash e tutje.

Më pas Gani Muhaxhiri, ka recituar një poezi, e cila u tha se u botua në gazetën nacional.

E Masar Rizvanolli nga Shoqata e Intelektualëve “Jakova”, në fjalën e tij i ka uruar suksese në punën e saj, shoqatës “Camëria” dhe anëtarëve të saj.

Shoqata Camëria ka katër pika themelore sic janë njohja e gjenocidit grek mbi popullsinë shqiptare came, kthimi i kësaj popullsie në trojet e saj, rikthimi i pronave, dhe kompenzimi i pronave të shqiptarëve të cilat shfrytëzoheshin nga shteti grek.